Italia, Mancini verso l'Inghilterra: "Napoli città perfetta quando c'è entusiasmo"

Il ct dell'Italia Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa

Il ct dell'Italia Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa: "Bisogna sempre essere positivi, mancano ancora circa 20 giorni e la speranza è di recuperare tutti i ragazzi così da poter scegliere. Non sarebbe bello per noi non poter contare su giocatori che sono importanti e sono fuori da un po di tempo. Con l’Inghilterra ormai sembra diventato un classico e non sarà semplice. Sarà importante partire bene. Arriviamo a Napoli nel momento giusto, c’è tanto entusiasmo e quando c’è entusiasmo Napoli credo sia perfetta. Spero che come sempre il pubblico di Napoli ci dia una mano".