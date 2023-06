Italia, Raspadori a Sky: "Tocca a noi giovani risollevare la Nazionale"

Dal ritiro della nazionale italiana, l'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha parlato a Sky Sport

Dal ritiro della nazionale italiana, l'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha parlato a Sky Sport: "Tocca a noi giovani in campo dare risposte e dimostrare che questo ciclo può avere un seguito. Dobbiamo fare del nostro meglio nei rispettivi club e poi fare le stesse cose in Nazionale. Dopo la felicità dell'Europeo e il ko nelle qualificazioni per i Mondiali abbiamo maturato tanta esperienza. Qui nel gruppo azzurro ci sono tanti calciatori esperti: per noi giovani è sempre bello essere qui, con questa maglia".