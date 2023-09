Italia, Raspadori: "Tirato fuori tutto, sapevamo che avevamo un solo risultato"

L'attaccante dell'Italia Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo sull'Ucraina

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante dell'Italia Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo sull'Ucraina: "Abbiamo avuto sia nel primo tempo che nel secondo diverse situazioni per chiuderla. Non ci siamo riusciti ma abbiamo fatto una bellissima prestazione. Avevamo bisogno di una prestazione di spirito e personalità, è una vittoria importantissima".

Cosa c'è stato in campo oggi?

"L'importanza della partita, sapevamo che non vincere poteva essere un problema grande. Abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo dentro".

San Siro?

"Quando si gioca qui l'atmosfera è sempre pazzesca. E' una fortuna per noi giocare in questo stadio con la maglia della Nazionale. Dobbiamo fare di tutto per onoraria".