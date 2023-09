Italia, Spalletti: "Avevo deciso di fermarmi, ma alla Nazionale non si può dire di no"

Nel corso della 'Domenica Sportiva' su Rai 2, il nuovo ct dell'Italia, Luciano Spalletti, ha spiegato il suo arrivo in Nazionale.

TuttoNapoli.net

Nel corso della 'Domenica Sportiva' su Rai 2, il nuovo ct dell'Italia, Luciano Spalletti, ha spiegato il suo arrivo in Nazionale: "Tutto inaspettato e veloce. Avevo deciso di stare fermo ma quando ho ricevuto la telefonata di Gravina... un'altra cosa. Alla Nazionale non si può dire di no. E' l'incarico più importante di sempre".