Italiano, l'ex agente: "Per il Napoli sarebbe ottimo! Ma la Fiorentina ha una proprietà forte..."

© foto di Federico De Luca

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea D’Amico, agente sportivo ed ex procuratore di Vincenzo Italiano: “Se Ngonge è un profilo buono per il Napoli? Sì, ha qualità tecniche e d’esecuzione. Sembrava un azzardo anche il Cholito Simeone, ma anche lui ha dimostrato le sue capacità. Quello di Ngonge secondo me è un acquisto giusto!

L’anno scorso il Napoli ha ucciso il campionato e con un po’ di fortuna poteva andare più avanti in Champions. Quest’anno è stato cambiato il maestro ed è stato tutt’altra cosa. Adesso è arrivato Mazzarri e si sta provando a riprendere la stagione.

Italiano ha dimostrato di fare molto bene fin dai suoi esordi. Ha dimostrato di non patire una piazza difficile come quella di Firenze dove il calcio è una seconda religione. C’è questo scontro che è molto importante come ogni tappa da qui alla fine.

Se De Laurentiis potrebbe puntare su Italiano a fine anno? Sarebbe un ottimo obiettivo, bisogna fare i conti con la Fiorentina che ha una proprietà molto forte che ha fatto un progetto incredibile con il Viola Park. È una proprietà che vuole fare anche lo stadio, è un antagonista serio. Però De Laurentiis puntando su Italiano farebbe molto bene. Ha dimostrato capacità e serietà. L’allenatore deve stare attento a tante cose, sia alla tattica che alla mente dei giocatori del gruppo, perché tutto parte da lì.

Siamo a metà della stagione, vediamo com’è il proseguo, poi avremo modo di commentare.

Chi vedo in vantaggio tra Napoli e Fiorentina per stasera? È favorito il Napoli”.