Italiano-Napoli, il tecnico fa chiarezza: "Solo voci, non mi hanno mai sfiorato"

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto a Sportmediaset commentando le voci sul Napoli come erede di Spalletti prima dell'arrivo di Garcia: "Cambiare? Queste sono state voci, voglio essere chiaro. Erano voci venute fuori anche durante tutte le competizioni ancora attive. Ma non mi toccavano minimamente, sono state chiacchiere, ero sempre concentrato sul campo ed è bastato un confronto con Commisso per restare qui".