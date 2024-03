Iuliano: "Il Napoli deve credere alla Champions, sarà decisivo il Maradona"

"Questa è una fortuna per gli azzurri: a patto che facciano bottino pieno".

TuttoNapoli.net

L'ex difensore della Juventus Mark Iuliano, nel corso di una lunga intervista concessa a Il Mattino, ha parlato così della quota Champions, l'obiettivo dichiarato del Napoli in campionato: "Difficile dirlo adesso. Non posso dare una quota aritmetica: basta vedere la Juve che in un mese ha dilapidato un enorme bottino. Così come il Milan che vive fasi alterne. Io non credo che sia in gioco solo il quarto posto".

Si riferisce alla possibilità del quinto posto per il ranking UEFA?

"No, mi riferisco al fatto che anche la seconda e la terza posizione non è detto che sono già assegnate...".

Il Napoli ha tanti scontri diretti al Maradona.

"Questa è una fortuna per gli azzurri: a patto che facciano bottino pieno. Quelli sono punti che valgono doppio. La qualificazione in Champions passa proprio da questi scontri diretti".

Di centrali se ne intende, possibile che l'assenza del solo Kim sia stata così devastante?

"Intanto non bisogna dimenticare le partenze di Spalletti e Giuntoli, uomini che avevano costruito una macchina perfetta. Poi anche la partenza di Kim ha fatto il resto. Il sudcoreano ti dava la possibilità di essere “alto” ed aggressivo perché avevi un difensore carismatico come lui che ti permetteva l’uomo contro uomo dietro".