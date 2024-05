Jacobelli: "Come non esaltare Italiano, sugli scudi per il secondo anno di fila"

Nel suo fondo sulle pagine di Tuttosport, il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato dei tecnici italiani nelle finali europei.

Nel suo fondo sulle pagine di Tuttosport, il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato dei tecnici italiani nelle finali europei. Questo il suo pensiero sulla Fiorentina e su Vincenzo Italiano: "Carlo Ancelotti, Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano hanno una cosa in comune: la finale di una coppa europea. [...] La verità è rivoluzionaria, il campo non mente e, allargando il discorso alla Viola, Atalanta e Fiorentina lo dimostrano: non c’è bisogno di Superleghe, con tanti saluti a Florentino Perez, che in Champions vive, vince, guadagna, però pensa sempre al torneo dei quattro ricconi (...).

Come non esaltare anche il lavoro di Italiano, sugli scudi per il secondo anno di fila, una finale di Coppa Italia e due di Conference, pigmalione di una squadra in continua crescita in campo internazionale quanto a gioco, autostima, consapevolezza della propria forza (...). Italiano è al terzo anno a Firenze, malauguratamente dicono sia l’ultimo. Un vero peccato: le otto stagioni gasperiniane a Bergamo dimostrano quale sia il valore della continuità di lavoro di chi è capace di dare un gioco offensivo, veloce, coraggioso sotto l’aspetto tattico, atleticamente vigoroso".