Jacobelli: "Giuntoli il miglior ds d'Italia, ma Accardi ha tutto per essere il nuovo Cristiano"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Xavier Jacobelli, giornalista: "Kim è il miglior difensore della Serie A e tra i top 5 difensori in Europa, dopo quanto visto in questa stagione. E' un calciatore che ha referenze importanti e la sua prima stagione in Serie A è culminata con un risultato storico per il Napoli, dove ha contribuito da protagonista.

Milan-Inter e le altre italiane in Europa? Il derby è stato uno spettacolo all'altezza della Champions, questo la dice lunga sull'orgoglio del nostro calcio. Ora ci sono le altre semifinali tra Europa e Conference League, quindi non bisogna trascurare nulla. Il primo tempo del Milan? Insufficiente e inatteso, l'Inter avrebbe potuto chiudere i primi 45' con un passivo molto molto pesante. Poi c'è stata una reazione solo abbozzata della ripresa. L'Inter oggi è la squadra più in forma del nostro campionato, lo ha confermato anche in Champions.

Giuntoli alla Juve? Lo leggo come un tentativo di voltare pagine e di rifondare, costruendo una nuova Juventus. Il contratto di Giuntoli nega qualsiasi discussione ufficiale, ma è anche una questione di rispetto nei confronti del Napoli e viceversa, visto che il DS è stato protagonista di questo Scudetto. La Juventus è chiamata a rifondarsi dopo la bufera giudiziaria, quindi nel mirino c'è il miglior operatore del nostro mercato che è proprio Giuntoli. Accardi? Ha tutto per essere il nuovo Giuntoli, lo ha già dimostrato nel corso dei suoi anni all'Empoli. Non solo per capacità di scouting, ma anche per gestione ed intuizione".