Jacobelli: "Giuntoli situazione fluida per la Juve, dipende da una cosa"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:

Quale sarà il futuro di Allegri? Giuntoli può essere un nome caldo per il ruolo di ds della Juventus?

“Per quanto concerne Allegri abbiamo registrato le dichiarazioni di Calvo che di fatto blinda Allegri che non è in discussione, quindi si andrà avanti con Allegri rispettando il contratto fino al 30 giugno 2025. Sappiamo anche di quanto sia pesante questo contratto e cosa possa significare un eventuale esonero. La situazione Giuntoli è alquanto fluida, anche perché bisogna capire se vorrà andare avanti a Napoli con De Laurentiis o se vorrà raccogliere una nuova sfida come quella della Juventus. Di sicuro in questo momento i bianconeri sono concentrati sui temi di campo e su quanto sta succedendo nella corsa alla Champions e alla caccia alla finale di Europa League".