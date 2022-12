Jacobelli: "Il 4 gennaio inizierà un altro campionato, ma si dimentica un particolare"

"Raspadori? Vive con il suo stato di grazie che coincide con il suo trasferimento al Napoli".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Xavier Jacobelli, editorialista Tuttosport: "Questi primi due test amichevoli sono stati corroboranti per il Napoli, credo che la formazione di Spalletti abbia ripreso il filo del discorso interrotto per la sosta imposta dal Mondiale. Sicuramente il lavoro che la squadra sta sostenendo in questi giorni si rivelerà molto prezioso in vista della ripresa del campionato che vedrà il Napoli, nell’arco di dieci giorni, affrontare almeno due scontri diretti. Queste gare confermeranno quanto i partenopei saranno padroni del loro destino in chiave scudetto. E’ vero, come annunciato da più parti, che il 4 gennaio inizierà un altro campionato. Ma non comincerà con tutte le squadra a zero punti, c’è un Napoli che ne vanta 8 di vantaggio sulla seconda in classifica e 10 sulla terza. Questo è un particolare non irrilevante.