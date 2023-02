Jacobelli: "Il Napoli è la squadra più europea e può permettersi di pensare alla Champions"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:

Appuntamento importante per il Napoli?

“Assolutamente. Il Napoli è la squadra più europea a livello di gioco, domina il campionato e può permettersi di pensare più alla Champions League. Anche le avversarie in campionato hanno capito lo strapotere tecnico della squadra di Spalletti che vuole fare bella figura in Europa. Stasera può dire la sua contro l’Eintracht”.