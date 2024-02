Jacobelli: “Il Napoli sta meglio della Juve. Il 6-1 al Sassuolo avrà effetti corroboranti”

Ospite di “Cose di Calcio” su Radio Bianconera, Xavier Jacobelli ha parlato degli obiettivi a breve termine che deve porsi la Juventus

Ospite di “Cose di Calcio” su Radio Bianconera, Xavier Jacobelli ha parlato degli obiettivi a breve termine che deve porsi la Juventus: “Adesso le priorità per i bianconeri sono queste: vincere contro il Napoli, recuperare Chiesa e decidere quello che sarà il futuro della guida tecnica, questi sono i punti sui quali società, staff e squadra, ognuno con i propri compiti, dovrà focalizzarsi.

Domenica intanto la Juve va a Napoli, con gli azzurri che secondo me stanno meglio al momento, alla luce del nettissimo successo contro il Sassuolo, che avrà effetti corroboranti sul gruppo. La Juve deve comunque puntare a vincere, nonostante viva un periodo non brillantissimo che la vittoria sul Frosinone non ha contribuito a cancellare”.