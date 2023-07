Jacobelli lancia il Milan: "Con questo mercato è la prima rivale del Napoli"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:





TuttoNapoli.net

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:

Come giudica la nuova normativa sui calciatori britannici che non saranno più considerati extracomunitari?

“La nuova normativa riguarda anche gli svizzeri e questo ad esempio è importante per la Lazio che ha preso Sow. È una decisione che va incontro ai rapporti tra UE e Gran Bretagna, visti anche gli effetti non straordinari della Brexit. Questo concede ulteriori opzioni di scelta per i club italiani sul mercato.”

Un mercato particolare quello della Lazio e l’ultimo mal di pancia di Luis Alberto.

“Un mercato al rilento, un mercato che i tifosi biancocelesti si auguravano fosse diverso e ora sperano in un’accelerazione. Ogni allenatore spera di poter avere un organico quasi al completo in ritiro. Sarri ha espresso la preferenza per Milik e Zielinski, sono sfumati per motivi diversi. Poi ha chiesto Berardi, ma in questo momento dovrebbe rimanere al Sassuolo. Dopo la cessione di Milinkovic da 40 milioni e i circa 50 milioni della Champions Sarri e i tifosi si aspettavano un altro mercato. Il tempo passa, vedremo se Sow potrà dare una mano. Sarri ha ottenuto un risultato strabiliante, l’auspicio è che la società possa esaudire le richieste dell’allenatore. Il mal di pancia di Luis Alberto è un sintomo di un ambiente non particolarmente sereno.”

Come giudica l’operato del Milan sul mercato?

“Allo stato attuale il Milan con questi sette acquisti di grandi qualità si candida al ruolo di prima rivale per il Napoli, lo ha dimostrato ad esempio anche Pulisic nelle prime uscite. Ha soluzioni importanti in attacco, con Chukwueze che è un’ala pura di grande velocità ed è un colpo molto interessante.”