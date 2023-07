Jacobelli: "Napoli naturale favorita per lo scudetto"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:





TuttoNapoli.net

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:

Come giudica l’accoglienza ricevuta da Cuadrado a Milano?

“Non so se qualcuno si potesse aspettare un’accoglienza diversa. Spetterà a Cuadrado dimostrare qualcosa di diverso e conquistare la tifoseria dell’Inter.”

Il nuovo progetto Juventus firmato Giuntoli la convince?

“Giuntoli è stato chiaro, ha fatto capire che bisogna rispettare determinati paletti. Ha detto che si vuole puntare su certi giocatori ma che non esistono incedibili. Per la questione Vlahovic evidentemente tutto dipende da Mbappé, la cui valutazione di 200 milioni è astronomica considerando che può andar via tra un anno a zero. Il trasferimento di Vlahovic e l’eventuale arrivo di Lukaku è legato a Mbappé. Allegri sa che questa stagione sarà decisiva per il suo futuro dopo due annate piuttosto negative dal punto di vista dei risultati.”

Come si sta muovendo il Napoli sul mercato?

“Sul Napoli c’è da capire che in questo momento la questione Osimhen è centrale, poi c’è da capire ad esempio cosa succederà con Zielinski. Il Napoli eviterà le tournée intercontinentali come fatto anche lo scorso anno. Credo che il Napoli a prescindere da tutto il primo settembre sarà la naturale favorita per lo Scudetto.”