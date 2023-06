Jacobelli: “Osimhen desiderio dei top club? Una situazione non stupirebbe”

"L’ultima parola spetterà a De Laurentiis ma soprattutto a Osimhen, che vuole giocare in una squadra che parteciperà alla Champions League".

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato del mercato legato a Victor Osimhen: "L’ultima parola spetterà a De Laurentiis ma soprattutto a Osimhen, che vuole giocare in una squadra che parteciperà alla Champions League. Non mi stupirei affatto se la situazione venisse congelata in questa prima fase del mercato. Ma se i grandi club nella parte finale della campagna estiva non avessero ancora trovato ciò che cercano, si facessero avanti sventolando quel denaro richiesto da De Laurentiis. In quel caso la situazione diventerebbe davvero interessante”.