Jacobelli: "Pioli ha battuto Spalletti sulla tattica per tre volte"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:

Cosa ci ha lasciato questo Napoli-Milan?

“Pioli ha vinto tatticamente su Spalletti. Tre partite, tra campionato e Champions, in cui i numeri mostrano tutto. Due vittorie e un pareggio per i rossoneri, con il match di ieri molto divertente. Onore al Napoli che ci ha creduto fino alla fine, ma il Milan tatticamente è stato ottimo. Ma soprattutto Maignan e Leao sono stati la rappresentazione della serata di ieri: il portiere è stato decisivo su Kvara, lo scatto di Leao sul gol di Giroud è stato pazzesco”.

Hanno pesato le assenze in casa Napoli?

“L’ assenza di Anguissa è stata pesante. Ma al netto della sconfitta il Napoli non merita le feroci critiche arrivate dopo il triplice fischio. La difficoltà per i partenopei è stata anche quella di poter sganciare i giocatori più tecnici, la retroguardia rossonera è stata concentrata, riuscendo così a portare a casa il risultato. Il match di ieri è stato uno spot per il calcio italiano, è riuscito ad offrire uno spettacolo divertente per tutto il mondo”.