Jacobelli: "Sarri accelera per liberarsi dalla Juve, ecco dove può andare"

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato del possibile approdo di Maurizio Sarri alla Fiorentina, intervenendo a Lady Radio. Ecco quanto evidenziato da Firenzeviola.it: “La situazione a Firenze è di fibrillazione. Il lavoro di un allenatore, anche se soggetto ai risultati, si vedono non dopo quattro giornate: non sarebbe stato razionale da parte della Fiorentina cambiare tecnico. Se proprio Iachini non convinceva, andava fatto prima. Ora farlo sarebbe improvvido. È evidente che però da qui alla prossima sosta di campionato la Fiorentina dovrà cambiare marcia, specie sotto il profilo del gioco. Sarri e la rescissione con la Juventus? La trattativa per liberarsi dai bianconeri è a buon punto: il tecnico non vede l’ora di tornare in panchina. Non so se - come dice Virgili - entro dicembre sarà su una panchina, ma di sicuro Sarri sta accelerando i tempi per liberarsi dalla Juventus”.