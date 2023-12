Jacobelli: “Squadra smontata, a questo Napoli manca tanto Giuntoli”

"E’ evidente che se arrivi con Zielinski alla fine del 2023 con il contratto in scadenza a giugno 2024, o ti dai una mossa o rischi di perderlo".

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista Xavier Jacobelli: "Vorrei soltanto ricordare che c’era una squadra meravigliosa, una squadra che ha vinto lo scudetto con 16 punti di vantaggio sulla seconda, una squadra che per la prima volta nella storia è approdata ai quarti di Champions. Questa squadra è stata smontata, a partire dall’allenatore, al direttore sportivo, per finire col preparatore atletico. Quest’ultimo è un passaggio fondamentale per spiegare un avvio così deludente dei campioni d’Italia.

Non è solo una questione fisica, ma prima di tutto psicologica. Quando abbiamo visto in azione il Napoli da Garcia, era completamente scomparso l’entusiasmo, non c’era più la gioia, la voglia di divertire divertendosi che aveva caratterizzato il Napoli di Spalletti. Si parla della difesa e del fatto che Kim sia partito, a parte che nel Bayern non mi sembra che si stia coprendo di gloria in questo inizio di stagione, non è una questione della partenza del coreano. La questione è che purtroppo hai preso un allenatore, che purtroppo non è mai andato in sintonia con la squadra. Hai richiamato Mazzarri, ma devi dargli il tempo di intervenire soprattutto quando non avrà un calendario così duro come quello che ha dovuto affrontare.

A questo Napoli manca tanto Giuntoli. Nel corso del tempo che ha passato al Napoli, materia quale i prolungamenti di contratti che andavano in scadenza veniva affrontata con programmazione, cognizione di causa e per tempo. E’ evidente che se arrivi con Zielinski alla fine del 2023 con il contratto in scadenza a giugno 2024, un giocatore dalla caratteristiche tecniche più uniche che rare e quindi particolarmente appetito in Italia e all’estero, o ti dai una mossa o rischi di perderlo. Ma con Giuntoli queste cose non accadevano”.