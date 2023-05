Jacobelli su ADL: "Non confermi un allenatore con una Pec, è questione di stile"

Il direttore Xavier Jacobelli a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato degli argomenti del giorno

TuttoNapoli.net

Il direttore Xavier Jacobelli a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato degli argomenti del giorno.

Che ne pensa della situazione in casa Napoli?

"Non confermi un allenatore con una PEC. E' una questione di stile. Fai una cena non dopo che gliela mandi ma prima. Spalletti giustamente non si aspettava questo comportamento".

Da dove si riparte a giugno in casa Juventus?

"La data cruciale è il 22 maggio, con la Corte d'Appello Federale emetterà il nuovo verdetto. Da lì discenderà la nuova classifica, si capirà se la società procederà per il patteggiamento sul filone stipendi. Tutto è interdipendente. E poi parteciperà o no alle coppe? Ora la Juve deve vincere le ultime tre partite e vedere con la penalità a che punto sia e cosa farà. Di sicuro c'è il nuovo ds che ci sarà. Da Napoli arrivano voci di un Giuntoli sempre più vicino. Ma da Napoli pare poter andare via anche Spalletti, e sarebbe una separazione clamorosa dopo quanto successo quest'anno con una stagione fenomenale. Allegri? Sul campo, alla luce di tutto quello che gli è capitato, a partire dall'infortunio di Pogba in estate, ha fatto i salti mortali carpiati senza rete. ha schierato 105 formazioni diverse su 105 partite non per suo volere ma perché non aveva mai tutta la rosa a disposizione".