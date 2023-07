Jacobelli: "Sul mercato c'è una frase che si usa spesso ma che non vale per Osimhen"

Xavier Jacobelli, editorialista del Corriere dello Sport, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte

Xavier Jacobelli, editorialista del Corriere dello Sport, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte: “Il Napoli parte da una base molto solida che gli ha consentito di dominare il campionato, vincendo il terzo scudetto. Ora il primo nodo da sciogliere è il sostituto di Kim. Intanto è importante segnalare che Zielinski è disposto a tagliarsi l'ingaggio e i rinnovi di Di Lorenzo e Kvaratskhelia sono pronti: sono segnali molto importanti perché consolidano la forza del Napoli in attesa che si trovi la soluzione per Osimhen e in attesa appunto di individuare il sostituto di Kim, baluardo della difesa di Spalletti nell'anno dei campioni d'Italia. Il mercato è ancora lungo.

Ovviamente il rinnovo del contratto di Osimhen potrebbe essere l'operazione di mercato più importante del Napoli. Se diciamo che tutti sono necessari e nessuno è indispensabile, il capocannoniere della serie A lo è, invece, eccome; proprio per la sua capacità di imporsi all'attenzione generale con una stagione formidabile. A più riprese, tra l'altro, il nigeriano ha dichiarato la sua volontà di rimanere a Napoli dove si trova benissimo. Anche perché il “duecentino” che citò il presidente De Laurentiis non è arrivato proprio dal PSG che, come detto, è in tutt'altre faccende affaccendato”.