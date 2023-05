Jacobelli sulla Juve: "Giuntoli arriva e Allegri resta? Serve canale di comunicazione coi tifosi"

Nel corso dell’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli.

TuttoNapoli.net

Nel corso dell’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:

Cosa pensa della situazione Juventus?

“Bisogna dividere l’analisi in due parti. Dal punto di vista tecnico abbiamo evidenziato più volete la mancanza di gioco bianconero, e i risultati non sono arrivati perché se non hai un piano di gioco stabile non puoi pensare di rimanere sempre ai massimi livelli, e infatti è arrivate l’eliminazione dalla Champions. Dal punto di vista umano bisogna registrare la resilienza di un tecnico che ha dovuto sopportare di tutto, dall’eliminazione dalla semifinale alla penalizzazione. Poi la società deve essere chiara: Allegri rimane? Giuntoli arriva? Che mercato ci sarà? La dirigenza deve aprire un canale di comunicazione diretto con i tifosi”.