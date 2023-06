Jacomuzzi consiglia: “Erede di Kim? C’è un difensore che mi piace in particolare”

Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live

Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “Se dovesse arrivare un’offerta di 130 milioni che cosa bisogna fare? Beh, purtroppo c’è poco da dire, va venduto. Quando arrivano offerte di certe cifre devi vendere, soprattutto per l’ingaggio che avrebbe anche Osimhen. Se poi rifiuti può capitare che il calciatore diventa scontento e non dà più il massimo, con conseguenze nefaste per il gruppo. Movimento in Premier per Osimhen? Se alcune squadre vogliono fare operazioni le fanno, ma se manca un calciatore in un reparto non hanno scrupoli nell’offrire certe cifre, essendo un calcio ricco. I soldi arabi? Li danno ai calciatori più che ai club, quindi non è un grosso pericolo in questo senso per i giocatori di serie A più importanti, visto che vanno più gli atleti a fine carriera.

Il pericolo ad oggi quale è per Osimhen? Bisogna aspettare come evolve il mercato inglese, però non c’è una data, perché se decidono agiscono, non ci pensano più di tanto come accade da noi in Italia.

L’erede di Kim? Ci sono diversi difensori che possono fare al caso del Napoli, a me piace in particolare Pau Torres che ha una buona quotazione, ci sono calciatori che hanno l’esperienza di fare la Champions League. Non bisogna dimenticare che chi viene a Napoli deve difendere il titolo e deve affrontare soprattutto la Champions, bisogna valutare, in questo senso, se uno come Scalvini può fare al caso degli azzurri”.