Jacomuzzi: "Mi fido molto di Conte, meglio non rompere equilibri. Okafor buona alternativa"

vedi letture

“Mi fido molto di Antonio Conte, lui sa di cosa ha bisogno questo organico. Prendere giusto per prendere qualcuno non serve a nulla. È importante – ha detto il dirigente sportivo e presidente dell’AssoOsservatori Carlo Jacomuzzi a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - non rompere gli equilibri della squadra, solo il potenziale arrivo di una stella avrebbe potuto rivoluzionare il mercato del Napoli.

Okafor è un buon giocatore per la panchina, una buona alternativa. In difesa non è facile trovare dei calciatori migliori dei titolari del Napoli, bisogna anche vedere chi gli hanno proposto. Il vero errore delle sessioni di calciomercato è non puntare sui giovani, basta con lo strapotere dei procuratori, servono osservatori per il settore giovanile, gente che sia in grado di scovare talenti e di puntare su di loro. Abbiamo tanti giovani bravi under 17, 18, 19 e 20, però continuiamo a puntare sugli stranieri. Spero che Gravina possa continuare nel suo progetto di valorizzare i giovani italiani”.