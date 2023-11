Jacomuzzi: "Osimhen doveva andar via. Dico una cosa su ADL"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, presidente AssoOsservatori

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, presidente AssoOsservatori ed ex direttore sportivo del Napoli: "Il Napoli sta vivendo tanti problemi che sarebbero dovuti essere stati già superati. Garcia e il suo staff dovevano rimettere in moto la squadra come doveva, ma la convalescenza è ancora molto dura. C'è un approccio diverso tra Spalletti e Garcia, la squadra fa ancora difficoltà ad assorbirlo e farlo suo. Il gol preso in contropiede con l'Union Berlino rivela la diversa attenzione nervosa che poneva Spalletti rispetto a quella che pone ora Garcia. Manca spirito di attenzione e cattiveria agonistica che Luciano trasmetteva dalla panchina. Ora con Garcia c'è fin troppa tranquillità.

De Laurentiis ingombrante? No, assolutamente. Vuole mostrare l'attaccamento che ha verso la sua società, cerca di ricompattare il gruppo e di stare vicino all'allenatore e al gruppo. Può solo far bene. Poi deve comunque stare al suo posto e non invadere il lavoro di Garcia, perché altrimenti le alchimie potrebbero rovinarsi. Gruppo Napoli distratto dal mercato e dai contratti? I calciatori non ne soffrono durante la partita, ma durante la settimana. E questo ti fa scendere in campo meno sereno e concentrato. Ora ci sono piccole situazioni in casa Napoli. Osimhen doveva andar via, ma è contento ora se fa sempre gol e se resta al centro del progetto. Non deve più dimostrare con le prestazioni e questo ti fa perdere di cattiveria, ti sopravvaluti quasi da solo. Durante la settimana si costruisce la domenica, in tutti i sensi".