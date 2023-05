Jacomuzzi: “Perché Giuntoli va via? Il Napoli è Campione d'Italia ed è superiore alla Juve”

Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Giuntoli andrà via? Non ne comprendo la scelta, in questo momento il Napoli è campione d'Italia ed è un gradino sopra la Juventus. Scegliendo i bianconeri farebbe un passo indietro. Fossi stato in lui non me ne andrei, avrei cercato altre sfide da vincere con il Napoli, che è sempre un club importantissimo, provando a rivincere lo scudetto o altri titoli.

Kim via? Tre anni fa, quando ero all'Everton, molti club inglesi lo monitoravano già, ma non erano convinti dell'adattamento al calcio britannico. Oggi, dopo un anno eccezionale in Italia, dove ha anche vinto, è chiaro che è molto appetito, essendo anche un difensore completo ed anche molto adatto al calcio della Premier, per caratteristiche. Tra lui e Osimhen sceglierei di trattenere l'attaccante, che è stato decisivo. Ci sono altri difensori forti in giro, penso a quelli del Borussia Dortmund o in Brasile. Tuttavia trovare, a quel prezzo, un difensore come Kim che si è subito ambientato al calcio italiano, offrendo un rendimento eccellente non sarà affatto facile”.