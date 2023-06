Jacomuzzi: "Sousa? Penso non andrà al Napoli, ho un'idea sulla squadra..."

Carlo Jacomuzzi, direttore sportivo, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte

Carlo Jacomuzzi, direttore sportivo, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte: "La panchina del Napoli è impegnativa dopo la grande stagione di Spalletti. Chi subentrerà, avrà il doppio impegno sia in serie A che in Champions League. Non sarà facile. Bisognerà capire pure chi resterà a livello di giocatori, mi sembra il passaggio fondamentale e naturalmente sarà necessario un confronto con il nuovo allenatore sui giocatori da prendere. Paulo Sousa è un personaggio conosciuto in Europa, ha allenato ovunque e conosce bene il calcio italiano.

Conte? Antonio non ha mezze misure e non so che tipo di feeling ci potrebbe essere con il presidente De Laurentiis. Conte non scende a patti anche sui giocatori. Nel mio calcio bastava una stretta di mano ad ufficializzare gli accordi, adesso non esiste più. Questa situazione di Paulo Sousa non mi sembra impostata bene. Io sono convinto che resterà a Salerno e farà molto bene".