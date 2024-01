Jacomuzzi su Samardzic: "Il padre ha di nuovo reso l'affare impossibile"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex ds del Napoli e presidente dell'AssoOsservatori.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex ds del Napoli e presidente dell'AssoOsservatori: "Operare a gennaio è sempre difficile per qualsiasi squadra, persino per il Napoli. Cercare il giocatore giusto e poi inserirlo in breve tempo nell'undici titolare è davvero complicato. Cambiare allenatore in questo non ha aiutato la dirigenza a programmare il mercato tra estate e inverno, quindi il Napoli dovrà stare attento. Anche perché a breve cambierà nuovamente allenatore, visto che Mazzarri è un traghettatore. E così non si può programmare seriamente il mercato in vista della prossima stagione. E quindi i giocatori che arrivano adesso dovranno riadattarsi, a meno che De Laurentiis non abbia già individuato l'allenatore del prossimo anno e ci stia già parlando. Altrimenti sarebbe solo un salto nel buio. Lo stesso discorso vale anche per l'operato di Meluso, che ha bisogno di avere delle linee guida nel proprio lavoro di DS. E senza un allenatore che le dette, come fai? È difficile...

Samardzic? Il padre ha di nuovo reso l'affare impossibile da condurre, per commissioni e intermediari che si intromettono. Serve che la FIGC intervenga e regoli questo mercato, perché così non si può più andare avanti. È una situazione insostenibile, ormai comandano i procuratori che spostano giocatori senza che allenatori e osservatori chiedano nulla".