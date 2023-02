Jankto: "Il mondo del calcio è un po' omofobo. Proteggerò mio figlio e la mia ex compagna"

Stasera, martedì 21 febbraio, in prima serata su Italia1, nel nuovo appuntamento con “Le Iene” le dichiarazioni del giocatore ceco Jakub Jankto

Stasera, martedì 21 febbraio, in prima serata su Italia1, nel nuovo appuntamento con “Le Iene” le dichiarazioni del giocatore ceco Jakub Jankto, al centro delle cronache per il suo recente coming out. Intervistato a Praga dall’inviato Nic Bello, per la prima volta e in esclusiva, dice la sua.

Come sta?

"La decisione, dopo 27 anni, è abbastanza importante e sono felicissimo".

Il gesto che ha fatto, nel mondo del calcio, è una rivoluzione pazzesca. Che cosa è successo dopo il coming out?

"Per alcuni è una rivoluzione, per me è una cosa assolutamente normale".