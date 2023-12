Jeda: "Napoli fortissimo tecnicamente, deve smettere di fare paragoni con l’anno scorso"

L'ex attaccante del Cagliari, Jeda, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Calcio Weekend' su Sportitalia.

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

"Il Napoli deve smettere di fare il paragone con l'anno scorso. Per me resta una buona squadra anche se ha perso uno dei migliori difensori al mondo ad oggi, Kim.

Sopportare le gesta degli attaccanti non è facile. Il Napoli tecnicamente per me è fortissimo, uno dei migliori del nostro campionato. Secondo me il Cagliari ha affrontato una grande squadra e Ranieri è stato intelligente a rimodellare la squadra".