Jeda sta con Allegri: “Critiche ingiuste! E’ un grande allenatore e vuole il bel gioco”

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Jedaias Capucho Neves, in arte Jeda, ex giocatore tra le altre del Cagliari, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TVPlay e parlato così del suo ex tecnico Massimiliano Allegri: “Ho avuto Allegri per due anni a Cagliari e vi posso assicurare che è un allenatore intelligente, molto sgamato sa dove mette le mani. Non l’ho mai visto un presuntuoso per quel che mi riguarda, dava sempre la possibilità di dialogare e aveva un bel rapporto con tutti. Se una cosa non andava alla squadra era pronto a cambiare e lasciava molto liberà ai giocatori di scegliere per esaltare le qualità di tutto il gruppo.

C’era molto rispetto non importava se erano giovani o vecchi è chiaro però che guidare il Cagliari e farlo al Milan o alla Juventus sono cose completamente diverse. Di sicuro è molto pragmatico ma, al contrario di quello che si dice in giro, a lui piace il bel gioco perché me lo ricordo a livello personale. Quando sbagliavo un passaggio o una giocata anche complicata lui me lo diceva chiaramente. Ci sono troppe critiche ingiuste nei suoi confronti”.