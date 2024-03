"JJ ha sbagliato tre volte", Dotto chiarisce: "Lui è il buono, ma ha perso una chance"

Giancarlo Dotto, editorialista de La Gazzetta dello Sport, ha chiarito il suo fondo per il quotidiano sul caso Acerbi-Juan Jesus

TuttoNapoli.net

Giancarlo Dotto, editorialista de La Gazzetta dello Sport, ha chiarito il suo fondo per il quotidiano sul caso Acerbi-Juan Jesus nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Dal mio punto di vista Juan Jesus sbaglia tre volte, ma è una mia opinione. Per me Juan Jesus ha perso l'occasione di essere politicamente scorretto, per me doveva andare non dall'arbitro ma davanti alle telecamere per raccontare qualcosa di intollerabile che è successo, in modo tale da aprire una situazione di shock e da dare l'opportunità ad Acerbi di smentire o di giustificarsi e scusarsi.

Con questo non voglio assolutamente schierarmi dalla parte di Acerbi, anzi. Non c'entra nulla l'intenzione. Nel momento in cui dici cose razziste, sei razzista. La parola è quella che determina il fatto, e vale in ogni campo della vita. L'ho scritto anche nel mio articolo e colgo l'occasione di chiarire la mia posizione. Il buono della vicenda resta Juan Jesus, è chiaro, ma secondo me ha perso un'occasione non andando a denunciare subito davanti alle telecamere".