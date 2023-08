Juan Jesus a GQ: "Scudetto non è una rivincita, sono da sempre ad alti livelli e aiuto i giovani"

Intervistato da GQ Italia nell'ambito di un lungo approfondimento sul Napoli, il difensore azzurro Juan Jesus ha parlato della vittoria dello Scudetto

TuttoNapoli.net

Intervistato da GQ Italia nell'ambito di un lungo approfondimento sul Napoli, il difensore azzurro Juan Jesus ha parlato della vittoria dello Scudetto: "Vincere qui è stato bellissimo, ma per me non è stata una rivincita. Sono in Serie A da tanto, ho sempre lottato per le prime posizioni, ho giocato la semifinale di Champions. Ho avuto anche momenti difficili, perché oggi il mondo del calcio è brutale: giochi bene e allora sei bravo, giochi male e allora non servi più.

Io però ho sempre lavorato con grande serietà, ed è un approccio che voglio trasmettere ai giovani, come hanno fatto con me i miei maestri, Iván Córdoba e Walter Samuel. L’età conta, ma conta soprattutto la capacità di essere disponibili. E io cerco di esserlo con tutti, con i compagni, il mister, la società. Appena posso aiuto chi è in difficoltà, cerco di dargli lucidità quando è difficile essere lucidi, provo a spiegargli cosa dire e cosa non dire. L’esperienza che accumuli durante la carriera serve a capire certe cose. E io voglio trasmettere agli altri quello che ho imparato: mi sembra giusto".