Juve, Allegri: "Chi toglierei al Napoli? Non è che ci devo pensare io, 2-3 se li sono già tolti"

Il tecnico della Juventus ha risposto così in conferenza stampa alla vigilia della sfida con gli azzurri.

Chi toglierebbe Massimiliano Allegri al Napoli? Il tecnico della Juventus ha risposto così in conferenza stampa alla vigilia della sfida con gli azzurri: "Non è che li devo togliere io, ha una rosa forte e non so domani chi mancherà. Nell'arco di una stagione capita, domani gliene mancheranno credo due o tre, se li sono già tolti per conto loro".