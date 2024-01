Juve, Allegri cita il Napoli: "In Coppa Italia bisogna fare attenzione, può succedere di tutto"

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa prima della gara di Coppa Italia contro la Salernitana

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa prima della gara di Coppa Italia contro la Salernitana: "În campionato è un percorso diverso, di 38 partite. In Coppa Italia bisogna vedere, basta guardare cosa è successo nelle partite scorse con le eliminazione di Inter e Napoli. In 38 partite vengono fuori i valori, in coppa bisogna fare molta attenzione perché in una partita può succedere di tutto".