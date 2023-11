Juve, Allegri continua a nascondersi: "Scudetto? Inter, Milan e Napoli costruite da anni per vincere"

"Ora dobbiamo affrontare il Cagliari che mister Ranieri ha rimesso a posto, poi ci sarà la sosta".

La Juventus sbanca il Franchi grazie al piattone di Miretti nel primo tempo, Fiorentina che ci ha provato in tutti i modi a trovare il gol ma sbattendo sul muro difensivo bianconero. A fine gara Massimiliano Allegri ha commentato così la sfida ai microfoni di Dazn.

Una Juventus di terrificante efficacia, che continua a non subire gol. Cosa la rende più soddisfatto?

"I 3 punti e la prestazione dei ragazzi che l'hanno voluta e cercata contro una Fiorentina che ha giocato molto bene. Giocare contro di loro è sempre complicato perché portano tanti uomini sopra la linea della palla, si muovono molto e quindi non era semplice. Abbiamo fatto una bella azione sul gol, abbiamo sofferto più nel primo tempo, mentre nel secondo Szczesny non ha fatto nemmeno una parata nonostante i tanti cross. Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni in campo aperto, con spazi, ma abbiamo sbagliato molte scelte e l'ultimo passaggio".

Rispetto all'anno scorso, tutti i ragazzi della rosa hanno capito che mentalità vuoi dare e come vincere le partite, anche soffrendo e senza giocare. Tutti sono a disposizione per combattere. Poi vorrei sapere cosa guardi adesso, in avanti o indietro?

"Bisogna sempre guardare in avanti, non va frainteso con lo Scudetto. Penso che Inter, Milan e Napoli siano più attrezzate di noi, perché sono avanti nella costruzione della squadra. Noi siamo ripartiti con tanti giovani, con il giusto spirito, ma abbiamo fatto gare diverse: tecnica col Verona, diversa oggi. Le partite si vincono anche in sofferenza, con un'ottima fase difensiva. Nel secondo tempo se Kostic si fosse abbassato sulla linea di Rugani, che era col piede opposto, gli dava una mano in costruzione. Dobbiamo lavorare per concretizzare le situazioni di 2 contro 2 in campo aperto, come successo nella ripresa".

- Che giorno è Juventus-Inter?

"Intanto abbiamo il Cagliari, la gara con l'Inter non significa nulla, il campionato è lungo. Abbiamo un gruppo straordinario, e dobbiamo continuare a lavorare. Inter, Milan e Napoli sono costruite da anni per vincere gli Scudetti, bisogna avere rispetto. Ora dobbiamo affrontare il Cagliari che mister Ranieri ha rimesso a posto, poi ci sarà la sosta. La gara con l'Inter vale il fascino della gara, che è sempre bella da giocare".

Il piano della partita era questo o è stata la Fiorentina che porta ad un lavoro del genere?

"La Fiorentina ti porta a fare un lavoro del genere, nel secondo tempo però dovevamo gestire meglio il possesso. Loro salgono in tanti e ti invogliano a sfruttare lo spazio concesso per cercare il gol. Con loro l'importante è non spaccare le partite, perché sono bravi a finalizzare".