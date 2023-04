Juve, Allegri: "Curva chiusa col Napoli? Il club ha preso subito i razzisti"

L'allenatore della Juve Max Allegri ha commentato le decisioni del giudice sportivo con lo Stadium chiuso per il settore curva

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore della Juve Max Allegri ha commentato le decisioni del giudice sportivo con una parte della curva dello Stadium chiusa col Napoli: “Quanto successo nello spogliatoio e in campo son cose brutte da vedere nel calcio, sia quello in campo sia chi è venuto da sopra. Allenatori e dirigenti devono essere da ottimo esempio, però capisco anche ci sono dei livelli quindi capisco anche certe situazioni. La cosa più importante è che la Juventus nel giro di 24 ore ha preso chi ha fatto insulti razzisti, e soprattutto la Juventus combatte ogni tipo di discriminazione nei confronti di tutti i gesti razzisti che siano bianchi o neri, non cambia niente perché siamo tutti uguali.