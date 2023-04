Juve, Allegri: "Per noi i punti sono sempre stati 59. Ora li vediamo anche visivamente"

Da Lisbona parla Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, a Sky Sport.

Da Lisbona parla Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, a Sky Sport. "Per noi i punti sono sempre stati 59 come ho sempre detto, conquistati sul campo. Ora li vediamo visivamente, è stata una giornata particolare, ora ci concentriamo sulla gara".

Ha scelto i tre davanti

"Chiesa deve fare una buona gara in entrambe le fasi, avremo delle possibilità davanti e dovremo difendere tutti insieme".

Che atteggiamento avrete?

"Equilibrio. E stasera passerà tutto dalla parte offensiva, dalla gestione della palla, dal fare bene tecnicamente per creare difficoltà allo Sporting".