Juve, Allegri punta il Napoli: “3 sconfitte nelle ultime 4 in campionato: dobbiamo riprenderci”

Massimiliano Allegri parla dopo il pareggio di Lisbona e la contestuale qualificazione alle semifinali di Europa League a Sky Sport. "E' stata una bella giornata, per il passaggio del turno. Abbiamo sofferto, nel secondo tempo all'inizio abbiamo fatto buone cose, dobbiamo fare meglio in fase di finalizzazione. Sapevamo delle difficoltà, portiamo a casa il risultato, poi ora ci sono stati restituiti 15 punti. Ora pensiamo alla Serie A: nelle ultime 4 in campionato ne abbiamo perse 3, ora dobbiamo riprenderci, dobbiamo confermarci nei primi quattro posti della classifica".

Si aspettava di più da Chiesa?

"Sono stati bravi, tutti. Chi ha fatto meglio, i tre in mezzo hanno fatto una bella partita".

Ora il Siviglia

"Mi aspettavo il Siviglia sinceramente... E' una squadra rognosa, giocano bene, palleggiano.

Hanno vinto tante Europa League, hanno dei vantaggi. I segnali dell'ultima partita erano a loro favore, avevo questa sensazione".

Per sostenere i tre davanti, servono i tre in mezzo

"A me piace giocare coi tre centrocampisti, anche per le caratteristiche di chi ho a disposizione. Con lo Sporting dovevamo aprire il gioco, però affrettavamo la giocata in area e sarebbe servita più pazienza. Noi da fuori tiriamo poco, dobbiamo migliorare. Con Chiesa davanti, Alex Sandro resta più fermo".

Si aspettava questo Rabiot?

"Ha le qualità ma può ancora migliorare, a volte arriva vicino all'area e non tira. Deve migliorare ma lo ha fatto nel palleggio ed è diventato importante, straordinario".