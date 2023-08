Juve, Allegri: "Siamo già da Scudetto? Parlarne ora non ha senso. Niente Europa? Non so se è vantaggio"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il largo successo per 8-0 nel test in famiglia con la Next Gen.

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il largo successo per 8-0 nel test in famiglia con la Next Gen. Questo il pensiero del tecnico, che si è soffermato anche sul futuro di Dusan Vlahovic: "Buone indicazioni da un buon allenamento, era l'amichevole del centenario della famiglia Agnelli e ci tenevamo. Eravamo un po' impacciati all'inizio ma ora stiamo crescendo, sappiamo dell'importanza di questa annata ma lavoreremo in serenità".

Tutti gli attaccanti in gol, anche Vlahovic e Kaio Jorge?

"Dusan sta lavorando bene, ha avuto momenti di difficoltà fisica ma ha recuperato. Sono contento per lui e pure per Kaio, sta tribolando da due anni ed è un piacere rivederlo giocare a calcio, ha le movenze del grande giocatore. Spero riesca a superare l'infortunio, ha la possibilità di fare una grande carriera".

Si aspetta di avere Vlahovic a disposizione dopo la chiusura del mercato?

"Sono contento della rosa che abbiamo a disposizione, c'è un reparto offensivo importante. Come ho già detto in precedenza e come ha detto Giuntoli, Vlahovic è il centravanti della Juventus ma di fronte a offerte economiche importanti valuterà la società, che ha l'obiettivo di diventare un club sostenibile. Io però non ci metto bocca, faccio valutazioni tecniche e di Vlahovic sono molto contento".

La Juve è già da Scudetto?

"Parlarne ora non ha senso, parliamo di lavorare e di crescere. Il non giocare in Europa non so se è un vantaggio o uno svantaggio, di certo farlo è più bello. Prendiamola come opportunità per lavorare durante la settimana, la Juventus lo scorso anno è arrivata terza in campionato e la società ha lavorato bene per ripulire tutto e l'obiettivo è tornare a giocare la Champions l'anno prossimo".