Juve, Allegri: "Vedere Milan-Napoli è un bene per il calcio italiano"

L'allenatore della Juventus Max Allegri è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro lo Sporting CP.

Vedere le italiane in Champions aumenta il rimpianto di non esserci?

"Sono contento per quello che fatto l'Inter ieri. Stasera vedere Milan-Napoli è un bene per il calcio italiano. Se noi siamo in Europa League è perché ci meritiamo questo, faremo tutto il possibile per tornare a giocare la Champions l'anno prossimo. Però non solo assolutamente sorpreso del risultati delle italiane".