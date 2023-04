Juve, Cuadrado: "Contento per i 15 punti, ma devono lasciarceli! Li abbiamo guadagnati!"

Juan Cuadrado è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la serata di Lisbona.

Juan Cuadrado è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la serata di Lisbona che vale l'accesso alla semifinale

Tornate in una semifinale di una coppa europea, l'ultima volta nel 2017 in Champions. Che significato ha?

"Sono contento per il risultato, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma abbiamo lottato, abbiamo difeso da squadra, poi siamo andati in vantaggio contro una grande squadra, loro giocano un bel calcio. Ma penso che alla fine c'erano la voglia e la determinazione di fare risultato, di fare il passaggio del turno e l'abbiamo fatto".

Vincere un trofeo così importante potrebbe dare un senso alla vostra stagione

"Sì, sicuramente puntiamo alla finale, Abbiamo una grandissima squadra e penso sarà un obiettivo bellissimo per noi, è una bellissima opportunità e penso che dobbiamo dare il 100%, per noi, per tutto quello che è successo. Lo meritiano e lavoreremo fino alla fine per dare il massimo, per la squadra, per la società, per i nostri tifosi. E speriamo con l'aiuto di Dio di poter arrivare in finale".

E' la giornata perfetta?

"Mancano dei dettagli ma sono contento dei quindici punti. Speriamo possano restare e che non ce li tolgano. Quel che abbiamo fatto, ce lo siamo guadagnati sul campo e nessuno ce lo può togliere".