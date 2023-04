Juve, Danilo: "Guardare la classifica è più bello. Ora col Napoli per una prova di forza"

Danilo, capitano della Juventus, parla dopo la qualificazione alle semifinali di Europa League dopo l'1-1 di Lisbona contro lo Sporting CP a Sky Sport.

Danilo, capitano della Juventus, parla dopo la qualificazione alle semifinali di Europa League dopo l'1-1 di Lisbona contro lo Sporting CP a Sky Sport. "Tranne un errore mio dove siamo stati fortunati... Abbiamo fatto una gara giusta, siamo stati bravi. A loro piace giocare, hanno un'organizzazione diversa ma noi siamo stati cattivi e ci meritiamo il passaggio del turno".

E' stata una giornata particolare per voi dopo un cammino tosto...

"In rosa abbiamo dei giovani che sanno giocare e questo dimostra la bontà del progetto Next Gen. Noi dopo la gara contro il Torino, dopo aver perso contro il Maccabi, abbiamo visto scattare qualcosa di diverso. C'è stata un'aria diversa. Siamo sempre stati uniti, non abbiamo mai messo in dubbio la qualità della squadra.

Non abbiamo fatto ancora niente, ci sono ancora 45 giorni da lavorare e fare qualcosa di bello. Ora domenica c'è il Napoli e dobbiamo dare una dimostrazione di forza".

Questa rincorsa vi ha fatto spendere tante energie: questi 15 punti vi danno più tranquillità?

"E' più bello guardare la classifica e vederci terzi, attaccati al secondo posto. E' un premio meritato per quel che abbiamo fatto, non abbiamo mai cercato alibi. Abbiamo sempre cercato di lavorare e di vincere più gare possibile. Non dobbiamo guardare questa cosa: dobbiamo migliorare e guardare la prossima gara".

Come ti ha cambiato Allegri?

"Il lavoro difensivo non è facile, non è facile difendere a volte in area, a volte a uomo lì, lasciando che gli avversari abbiano delle opportunità. In questo sono migliorato col mister, anche guardando Chiellini, Bonucci, Alex Sandro, chi è qui da tanti anni".