Juve, Danilo: "Stagione brillante del Napoli. 10 punti sono tanti, dobbiamo fare tutto il possibile"

"Qualunque cosa possa dire non si avvicinerà mai a quello che ha rappresentato Pele per il calcio brasiliano". A dirlo ai microfoni di Sky Sport è stato Danilo, difensore della Juventus: "Oggi è stato bello tornare a casa e ritrovare i nostri tifosi, siamo tornati tre giorni fa ed era importante fare qualche minuto in modo da essere in condizione il 4 gennaio. Il nostro pensiero è quello di avere l’atteggiamento avuto fin qui, dieci punti dal Napoli sono tanti. Loro stanno facendo una stagione brillante, noi dobbiamo fare il nostro lavoro e fare tutto il possibile".