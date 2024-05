Juve, Giuntoli: "Futuro? Dobbiamo ancora fare il punto con Allegri. Koop? Pensiamo ai nostri"

Il dg della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La sua prima finale da dirigente della Juve, non solo da tifoso: quale componente prevale?

"In entrambi i casi è una grandissima emozione, il coronamento di un'annata comunque importante. La finale di Coppa Italia oltre alla Champions erano i nostri obiettivi, stasera proveremo a vincere".

Cosa risponde alle parole di Allegri sul tesoretto?

"In questo momento non pensiamo al mercato, il prossimo anno ci saranno tante competizioni da organizzare. Dobbiamo ancora fare il punto col mister, lo faremo con la proprietà. Avremo tempo e modo per organizzare il futuro".

Quanto la Coppa Italia sposterebbe in vista dell'anno prossimo?

"Vincere è sempre importante, sarebbe un motivo di soddisfazione e aiuterebbe a vincere e a credere in un progetto".

Koopmeiners è un giocatore da Juve?

"E' sicuramente un bravo calciatore, l'Atalanta ne ha tanti. Voglio parlare dei nostri, che ci hanno portato a questa finale e ce la vogliamo godere fino in fondo".