Juve, l'ex Cobolli Gigli: "Il Benevento dimostra che non è necessario spendere così tanti soldi"

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Sono dispiaciuto perché mi aspettavo una prestazione diversa della Juve con il Benevento, ma non ho potuto non apprezzare il lavoro fatto dal Benevento, dai giocatori e dall'allenatore. Hanno speso tutto e non hanno fatto nemmeno un errore. Il Benevento è la dimostrazione che non è necessario spendere tanti soldi nel calcio. Se si parte da una situazione di base sana e ben gestita, il trauma di una sconfitta è minore rispetto ad una società che ha esagerato con le spese".