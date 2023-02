Juve, l’ex presidente: “Addio grandi acquisti, augurandoci che non ci siano altre batoste"

"Faccio il tifo per il Napoli in Champions, vista l’assenza della Juve”.

© foto di Giacomo Morini

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione de IlSognoNelCuore.com.

È stata una prova di forza della Juve con la Salernitana? “Sono molto soddisfatto, perché la situazione attorno la squadra è molto complicata. I giocatori e l’allenatore hanno dimostrato di essere concentrati, a differenza della gara con il Monza. È una strada in salita, ma è stato imboccato il percorso migliore. Mi auguro che si possa continuare in questa striscia di risultati già contro la Fiorentina”.

Vlahovic nota lieta della partita? “Come ha detto il tecnico, non avevo mai visto il serbo così presente come ieri, una rassicurazione per il prosieguo della stagione. Credo che ad Allegri dispiaccia non poter includere anche un Kean tornato in forma, ciò costringerà Max a delle scelte. D’altronde, se la squadra vuole arrivare in fondo nelle sue competizioni ci sarà bisogno di una rosa profonda e forte in tutti i suoi effettivi. La stessa rosa a cui di fatto non ha ancora dato il suo apporto Pogba, costato alla Juve sinora sei milioni. La Juventus non ha praticamente mai avuto il francese, e non so se ci sia il modo di tutelarsi da questa vicenda. È stata una gestione superficiale. Già durante l’esperienza inglese si era a conoscenza di alcune problematiche fisiche, lo sapevo persino io… Mi sorprende non siano state analizzate nelle visite mediche estive con i bianconeri. Discutibile, poi, la gestione dell’infortunio premondiale. Il calciatore ha deciso di affidarsi ad uno ‘stregone’, permettetemi il termine, senza che la società potesse indurlo ad un intervento a settembre che forse gli avrebbe permesso di giocare i mondiali”.

Nuovo Cda potrà essere costretto a sacrificare qualche volto noto della squadra? “La Juventus dovrà fare i conti con i bilanci, e non potrà permettersi più le perdite delle ultime stagioni. Dunque, le campagne acquisti stratosferiche, degli ultimi anni e dell’ultima gestione Agnelli, non saranno replicabili, servirà una politica diversa, come quella attuata con successo nel settore giovanile. Molto dipenderà anche dallo sviluppo delle inchieste”.