Juve, l’ex presidente: “Conte ha detto no al Napoli per non avere a che fare con ADL”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Garcia dovrà essere molto bravo a lavorare bene e a mandar giù il nodo. Se è vero che De Laurentiis intende essere presente questa presenza può diventare ingombrante. Gli allenatori vanno lasciati lavorare, il binomio presidente-allenatore non funziona, a meno che non ci sia unità di pensiero. Ho conosciuto De Laurentiis per tre anni in Lega e lo stimo, ma conosco anche la sua caratterialità.

Secondo me, faccio una battuta, l’allenatore del Napoli dovrebbe essere De Laurentiis. Se Garcia non facesse del suo meglio e venisse sostituito, chi sarebbe disposto ad andare sulla panchina del Napoli coi presupposti che ci sono. De Laurentiis ha fatto ottime cose, ma ad oggi è come se fosse il custode del Centro Tecnico di Castel Volturno. Il Napoli non ha fatto ancora grandi risultati in queste ultime gare, ma la partita col Real Madrid se l’è giocata. C’è stata una mancanza di rispetto da parte dei calciatori nei confronti del tecnico, ma questo è recuperabile. Se non fossi tifoso della Juventus mi augurerei che Garcia facesse bene il suo lavoro. Tra Spalletti e De Laurentiis non c’era una buonissima atmosfera, il tecnico viveva a Castel Volturno e De Laurentiis non c’era mai.

Conte? Ipotesi giusta per sostituire Garcia, ma anche Conte ha il suo carattere. E’ un tecnico abituato a fare l’allenatore senza particolari ingerenze e presumo che, nel fare i suoi ragionamenti, abbia anche ragionato su quelle che potrebbero essere le complicanze in una coabitazione con De Laurentiis. Dico sempre Forza Napoli, tranne che nelle partite contro la Juventus (ride ndr.)”.