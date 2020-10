Juve-Napoli, dal Tribunale di Napoli: "Grave errore del Giudice Sportivo, è un processo alle intenzioni!"

Tullio Morello, magistrato del Tribunale di Napoli, ha commentato la sentenza su Juventus-Napoli nel corso di 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Nel momento in cui non ritiene sussistente la causa di forza maggiore, facendo prevalere quello che secondo lui è l'elemento soggettivo del Napoli che dal sabato si sarebbe disinterato, il Giudice Sportivo commette un grave errore. In diritto la l'elemento soggettivo non ha rilevanza. L'intervento dell'ASL sarebbe stato sufficiente anche ci fosse stato un minuto prima del fischio d'inizio. Questo è un processo alle intenzioni, che non va mai fatto. Anche se le intenzioni del Napoli fossero state quelle di non andare, se l'ASL interviene c'è la causa di forza maggiore".