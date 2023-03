Juve, Perin ignora il -15: "Siamo secondi, ha ragione Allegri"

Il portiere della Juventus Mattia Perin ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Sampdoria

: "Allegri dice che siamo secondi? La penso come lui, perchè purtroppo quello che dice la classifica non è così, perchè abbiamo dei punti di penalizzazione, per quello che abbiamo fatto noi in campo... perchè alla fine pensiamo che il frutto dell'allenamento settimanale è arrivare alla partita, c'è una classifica che dice come ti stai comportando durante l'anno.

Come le pagelle per chi va a scuola, e per noi, dentro lo spogliatoio, la classifica è come dice il mister, siamo secondi in classifica. Dobbiamo continuare a vederla così perchè ci stimola da morire questa cosa del vederci lì e appunto oggi è una partita da non sbagliare".